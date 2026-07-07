На Украине произошло землетрясение

В Полтавской области Украины произошло землетрясение магнитудой 2,6. Его зафиксировали в Миргородском районе, сообщили в главном центре специального контроля Украины.
Подземные толчки произошли в 5:26 по московскому времени. Очаг залегал на глубине семи километров в районе Лохвицкой поселковой общины.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее землетрясение с такой же магнитудой 2,6 фиксировали в Полтавской области 17 мая и в Одесской — 26 апреля. В конце марта в Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 3,2.
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