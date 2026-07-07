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20 городов и районов Крыма остались без света после ударов БПЛА

После атак беспилотников в Крыму произошел масштабный блэкаут, затронувший 20 городов и районов. Электричество отключено в Армянске, Симферополе, Керчи и других населенных пунктах. Аварийные бригады работают круглосуточно, а операторы связи перешли на режим аварийного роуминга для обеспечения связи.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Двадцать городов и районов Крыма обесточены из-за аварий на энергосетях, вызванных атаками беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба «Крымэнерго», отмечая, что аварийно-восстановительные бригады работают в круглосуточном режиме.

По данным ведомства, электричество отсутствует в Армянске, Красноперекопске, Джанкое, Симферополе, Евпатории, Саках, Керчи и Феодосии, а также в ряде сельских районов республики, включая Белогорский, Красногвардейский, Раздольненский, Первомайский, Черноморский, Кировский, Ленинский, Нижнегорский и Советский.

Масштабный блэкаут на всей территории Крыма произошел 6 июля. По информации «РИА Новости», к середине дня подачу электричества удалось частично восстановить в населенных пунктах на востоке и юге полуострова. Для обеспечения связи операторы Крыма перешли на режим аварийного роуминга.

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