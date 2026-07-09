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ВСУ ударили по скоплению людей на АЗС под Луганском, есть раненые

Пять человек пострадали при атаке ВСУ по автозаправке в Новоайдарском муниципальном округе ЛНР.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по автозаправке в Новоайдарском муниципальном округе ЛНР в четверг, 9 июля. Об этом заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в MAX.

Уточняется, что в результате действий ВСУ ранения различной степени тяжести получили пять мирных жителей, среди которых одна женщина. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

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