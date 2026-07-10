Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье рабочий получил 1,6 млн рублей за травму на работе

Одна из организаций Прикамья заплатит 1,6 миллиона рублей рабочему, выпавшему из люльки автоподъемника и получившем при этом тяжкие травмы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры края.

Одна из организаций Прикамья заплатит 1,6 миллиона рублей рабочему, выпавшему из люльки автоподъемника и получившем при этом тяжкие травмы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры края.

В Березниках рабочий обрезал ветки деревьев, находясь на высоте в специальной люльке. Во время работы он упал и травмировался.

Проверку по этому факту проводила прокуратура города. Сотрудники надзорного ведомства установили, что во время работы не были соблюдены правила безопасности в должной мере. Также выяснилось, что использовалась неисправная техника, предоставленная организации подрядчиком.

После этого прокуратура обратилась в суд, действуя в интересах рабочего. Был подан иск о компенсации морального вреда. Суд, рассмотрев материалы дела, заявление прокурора удовлетворил, взыскав деньги в размере 1,6 миллиона рублей с организации-работодателя и предприятия, предоставившего неисправную технику.