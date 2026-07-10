В Прикамье рабочий получил 1,6 млн рублей за травму на работе

Одна из организаций Прикамья заплатит 1,6 миллиона рублей рабочему, выпавшему из люльки автоподъемника и получившем при этом тяжкие травмы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры края.
В Березниках рабочий обрезал ветки деревьев, находясь на высоте в специальной люльке. Во время работы он упал и травмировался.
Проверку по этому факту проводила прокуратура города. Сотрудники надзорного ведомства установили, что во время работы не были соблюдены правила безопасности в должной мере. Также выяснилось, что использовалась неисправная техника, предоставленная организации подрядчиком.
После этого прокуратура обратилась в суд, действуя в интересах рабочего. Был подан иск о компенсации морального вреда. Суд, рассмотрев материалы дела, заявление прокурора удовлетворил, взыскав деньги в размере 1,6 миллиона рублей с организации-работодателя и предприятия, предоставившего неисправную технику.