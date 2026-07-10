Мужчина ударил пассажира ножом на станции метро «Павелецкая»

Ранее в московском метро в переходе между станциями «Тургеневская» и «Чистые пруды» пассажир толкнул мужчину 1964 года рождения, сделавшего ему замечание. Из-за этого пожилой человек упал и сломал руку. В итоге гражданина африканского государства 1996 года рождения задержали на Саларьевской улице.