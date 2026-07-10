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Мужчина ударил пассажира ножом на станции метро «Павелецкая»

Один из пассажиров столичного метро ударил другого человека ножом. Инцидент произошел на станции метро «Павелецкая», сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу управления МВД РФ по Москве.

Источник: РИА "Новости"

Выяснилось, что между злоумышленником 2003 года рождения и гражданином 2008 года рождения вспыхнул конфликт. Первый нанес ножевое ранение оппоненту и скрылся. Нападавшего удалось оперативно установить и задержать на станции «Лесопарковая». Его доставили в отдел полиции.

Против него возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в московском метро в переходе между станциями «Тургеневская» и «Чистые пруды» пассажир толкнул мужчину 1964 года рождения, сделавшего ему замечание. Из-за этого пожилой человек упал и сломал руку. В итоге гражданина африканского государства 1996 года рождения задержали на Саларьевской улице.