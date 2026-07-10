Мужчина ударил пассажира ножом на станции метро «Павелецкая»

Выяснилось, что между злоумышленником 2003 года рождения и гражданином 2008 года рождения вспыхнул конфликт. Первый нанес ножевое ранение оппоненту и скрылся. Нападавшего удалось оперативно установить и задержать на станции «Лесопарковая». Его доставили в отдел полиции.
Против него возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее в московском метро в переходе между станциями «Тургеневская» и «Чистые пруды» пассажир толкнул мужчину 1964 года рождения, сделавшего ему замечание. Из-за этого пожилой человек упал и сломал руку. В итоге гражданина африканского государства 1996 года рождения задержали на Саларьевской улице.