Жительница Сибири получила уголовку за распространение нюдсов соперницы

Как пишет VSE42.Ru, 31-летняя женщина стала фигуранткой дела о незаконном распространении сведений о частной жизни другого человека. Речь идет не о сплетнях. Жительница Кузбасса была в контрах с бывшей девушкой своего мужчины. Ревновала любимого к ней и решила испортить репутацию соперницы.