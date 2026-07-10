ВСУ атаковали станцию скорой помощи в Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали станцию скорой помощи в регионе в четверг. В результате инцидента сгорели два автомобиля «скорой».
«Вчера был нанесен удар по станции скорой помощи и сожжены две кареты скорой помощи», — сказал Сальдо в ходе международного онлайн-телемоста «Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области».
Как ранее сообщал Сальдо, за минувшие сутки в Херсонской области в результате атак ВСУ погиб один мирный житель, еще двое получили ранения.
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