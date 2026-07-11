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В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

В Киеве, а также в Днепропетровской, Одесской, Сумской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.

Источник: Аргументы и факты

В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ.

«В Киеве слышны звуки взрывов», — отмечается в публикации.

Спустя 15 минут также поступили сообщения о повторных взрывах аналогичного характера.

В Киеве, а также в Днепропетровской, Одесской, Сумской и Харьковской областях была объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что армия РФ за неделю нанесла семь ударов возмездия по объектам ВПК Украины.

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