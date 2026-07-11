В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ.
«В Киеве слышны звуки взрывов», — отмечается в публикации.
Спустя 15 минут также поступили сообщения о повторных взрывах аналогичного характера.
В Киеве, а также в Днепропетровской, Одесской, Сумской и Харьковской областях была объявлена воздушная тревога.
Ранее сообщалось, что армия РФ за неделю нанесла семь ударов возмездия по объектам ВПК Украины.
Узнать больше по теме
Воздушная тревога: что означает сигнал и как правильно действовать
Воздушная тревога — это сигнал гражданской обороны, который предупреждает население об угрозе удара с воздуха или другой опасности, требующей немедленного укрытия. В последние годы этот сигнал стал хорошо знаком жителям многих российских регионов, однако далеко не все знают, как правильно действовать после его объявления. В материале рассказываем, что означает воздушная тревога, как звучит сирена, какие действия рекомендуют в МЧС и что делать после отбоя.Читать дальше