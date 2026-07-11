В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали два человека

Дрон ВСУ утром атаковал машину в районе села Черемошное Белгородского округа. Пострадали два человека, сообщил оперштаб Белгородской области.
Пострадавшие госпитализированы. У женщины — осколочные ранения и ампутация руки, ее состояние оценивается как крайне тяжелое. Мужчина получил множественные осколочные ранения лица, уточнили в оперштабе. Автомобиль получил повреждения.
Минобороны РФ о сбитых над Белгородской областью дронах не сообщало. Белгородская область граничит с Украиной и регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального уровня, также действует режим КТО.
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