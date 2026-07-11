Силы ПВО сбили 41 беспилотник над Россией за день

Средства ПВО уничтожили 41 беспилотник Вооруженных сил Украины над российской территорией с 08:00 до 20:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областями, а также Краснодарским краем, Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.
В Белгородской области при ударах БПЛА пострадали четверо человек за день, сообщал оперштаб региона. В Курской области, по информации губернатора Александра Хинштейна, ранены трое.
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