В Ростовской области накрыли подпольную АЗС

В Аксайском районе Ростовской области полицейские ликвидировали нелегальную автозаправку, работавшую прямо во дворе жилого дома.
Местный житель установил самодельную бензоколонку и торговал топливом без какой-либо регистрации.
Несмотря на то, что цены у «предпринимателя» были выше среднерыночных, от клиентов не было отбоя. Правоохранители конфисковали 120 литров бензина и задержали владельца.
Теперь ему грозит административный штраф, а при повторном нарушении может последовать уголовная ответственность.