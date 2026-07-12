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В Ростовской области накрыли подпольную АЗС

Местный житель установил самодельную бензоколонку.

В Аксайском районе Ростовской области полицейские ликвидировали нелегальную автозаправку, работавшую прямо во дворе жилого дома.

Местный житель установил самодельную бензоколонку и торговал топливом без какой-либо регистрации.

Несмотря на то, что цены у «предпринимателя» были выше среднерыночных, от клиентов не было отбоя. Правоохранители конфисковали 120 литров бензина и задержали владельца.

Теперь ему грозит административный штраф, а при повторном нарушении может последовать уголовная ответственность.