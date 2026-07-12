В Екатеринбурге спортсмен залил глаза перцовкой курильщику

Как рассказал Telegram-каналу «Злой Екатеринбург» сам курильщик, спортсмена возмутило, что он закурил недалеко от турников. На видео с места ЧП слышно, что недовольный мужчина несколько раз просит любителя вредных привычек отойти подальше от спортивной площадки, так как дым попадает на него. Однако екатеринбуржец с этим не согласился и отказался в грубой форме, используя нецензурную лексику.