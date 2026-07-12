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В Екатеринбурге спортсмен залил глаза перцовкой курильщику

Мужчине не понравилось, что дым попадал на него во время тренировки.

Источник: Соцсети

В Екатеринбурге спортсмен залил глаза перцовкой мужчине, который решил закурить на спортивной площадке. Конфликт произошел на воркаут-площадке, которая расположена под Макаровским мостом.

Как рассказал Telegram-каналу «Злой Екатеринбург» сам курильщик, спортсмена возмутило, что он закурил недалеко от турников. На видео с места ЧП слышно, что недовольный мужчина несколько раз просит любителя вредных привычек отойти подальше от спортивной площадки, так как дым попадает на него. Однако екатеринбуржец с этим не согласился и отказался в грубой форме, используя нецензурную лексику.

Словесная перепалка в итоге разозлила спортсмена. Он достал перцовый баллончик и распылил содержимое в лицо мужчине. Обращаться за помощью к медикам пострадавший не стал. По его словам, он сам пришел в чувства, а на данный момент чувствует себя удовлетворительно.