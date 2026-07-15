В Хабаровском крае объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Бави»

Ночью сильные дожди прошли в южной части края. Выпало до 20% месячной нормы осадков. Также очень сильный дождь отметили в селе Аян Аяно-Майского района на охотском побережье, где за ночь выпало 56 мм осадков, это 36% от месячной нормы. Однако, по данным синоптиков, погода там в ночь на 15 июля была обусловлена другими факторами — фронтальными разделами и близостью к морю.