В Хабаровском крае объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Бави»

ХАБАРОВСК, 15 июля. /ТАСС/. Синоптики объявили штормовое предупреждение для южной, восточной и северной территорий Хабаровского края из-за сильных дождей, вызванных остатками тайфуна «Бави». Об этом ТАСС сообщили в Дальневосточном гидрометцентре.
«Штормовое на сегодня и завтра объявлено на юге, востоке и севере Хабаровского края. Погоду в регионе определяют активные фронтальные разделы, которые обострены остатками тайфуна “Бави”, — сообщили в гидрометцентре.
Ночью сильные дожди прошли в южной части края. Выпало до 20% месячной нормы осадков. Также очень сильный дождь отметили в селе Аян Аяно-Майского района на охотском побережье, где за ночь выпало 56 мм осадков, это 36% от месячной нормы. Однако, по данным синоптиков, погода там в ночь на 15 июля была обусловлена другими факторами — фронтальными разделами и близостью к морю.
В предстоящие сутки ожидается усиление осадков и ветра. Так, в Охотском округе ожидается ветер с порывами до 24 м/ с.