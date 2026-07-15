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Военный врач приняла роды у пассажирки на борту самолета в России

Военный врач приняла роды у пассажирки на борту самолета, который летел из Санкт-Петербурга в Красноярск.

Военный врач приняла роды у пассажирки на борту самолета, который летел из Санкт-Петербурга в Красноярск. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По данным источника, попутчицей женщины, у которой начались схватки, оказалась Адэль Эралиева из Эвенкии. Она летела в отпуск. Пассажирке вызвался помочь мужчина, однако он упал в обморок. Эралиева приняла решение в одиночку принять роды у попутчицы.

Женщина прямо на борту самолета успешно родила «королевскую двойню» — разнополых близнецов. Несмотря на отсутствие профильного акушерского опыта, специалист успешно приняла роды. По словам врача, появление на свет девочки прошло без осложнений, однако второй ребенок — мальчик — занял в утробе неправильное положение. Новорожденных укутали в пледы. В знак признательности за оказанную помощь мать пообещала дать дочери имя Адэль.

До этого жительница Кировской области родила дочку на борту вертолета санавиации.

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