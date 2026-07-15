Военный врач приняла роды у пассажирки на борту самолета в России

Женщина прямо на борту самолета успешно родила «королевскую двойню» — разнополых близнецов. Несмотря на отсутствие профильного акушерского опыта, специалист успешно приняла роды. По словам врача, появление на свет девочки прошло без осложнений, однако второй ребенок — мальчик — занял в утробе неправильное положение. Новорожденных укутали в пледы. В знак признательности за оказанную помощь мать пообещала дать дочери имя Адэль.