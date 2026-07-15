Лихачев: Главный инженер Запорожской АЭС Яковлев погиб от удара дрона ВСУ

Он уточнил, что беспилотник атаковал служебную машину, и вместе с Яковлевым погиб водитель.
— Всю свою жизнь Александр Яковлев посвятил атомной энергетике и погиб, по сути, на боевом посту, — подчеркнул Лихачев.
Глава «Росатома» добавил, что уведомил политическое руководство о случившемся, передает РИА Новости.
10 июля Алексей Лихачев сообщил, что с середины марта текущего года ЗАЭС атаковали более 460 украинских беспилотников. Кроме того, станция переживала свыше 15 украинских артиллерийских ударов. Он отметил, что с середины марта в результате атак ВСУ в Энергодаре погибли шесть человек и еще 43 получили ранения.