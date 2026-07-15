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Лихачев: Главный инженер Запорожской АЭС Яковлев погиб от удара дрона ВСУ

В результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) утром среды, 15 июля, погиб главный инженер Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Александр Яковлев. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

В результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) утром среды, 15 июля, погиб главный инженер Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Александр Яковлев. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Он уточнил, что беспилотник атаковал служебную машину, и вместе с Яковлевым погиб водитель.

— Всю свою жизнь Александр Яковлев посвятил атомной энергетике и погиб, по сути, на боевом посту, — подчеркнул Лихачев.

Глава «Росатома» добавил, что уведомил политическое руководство о случившемся, передает РИА Новости.

10 июля Алексей Лихачев сообщил, что с середины марта текущего года ЗАЭС атаковали более 460 украинских беспилотников. Кроме того, станция переживала свыше 15 украинских артиллерийских ударов. Он отметил, что с середины марта в результате атак ВСУ в Энергодаре погибли шесть человек и еще 43 получили ранения.

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