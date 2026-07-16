За день над Россией сбили 117 беспилотников

Оперативный штаб Белгородской области сообщил, что при налете БПЛА на регион погиб один человек. Еще один житель пострадал. Глава Курской области Александр Хинштейн писал в Telegram-канале, что ранения получила женщина. Глава Смоленской области Василий Анохин отчитался об уничтожении двух БПЛА над регионом.