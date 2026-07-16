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За день над Россией сбили 117 беспилотников

Силы ПВО сбили 117 украинских беспилотников с 8:00 до 20:00 мск над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Силы ПВО сбили 117 украинских беспилотников с 8:00 до 20:00 мск над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В ыедомстве уточнили, что дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Ярославской областями, Краснодарским краем, Крымом, а также Азовским и Черным морями.

Оперативный штаб Белгородской области сообщил, что при налете БПЛА на регион погиб один человек. Еще один житель пострадал. Глава Курской области Александр Хинштейн писал в Telegram-канале, что ранения получила женщина. Глава Смоленской области Василий Анохин отчитался об уничтожении двух БПЛА над регионом.

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