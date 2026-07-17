В Иркутске мать троих детей избила педиатра за отсутствие бахил

IrkutskMedia, 17 июля. В Иркутске судебные приставы взыскали компенсацию морального вреда в пользу женщины, пострадавшей от противоправных действий местной жительницы.
В Правобережном отделении судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании 70 тысяч рублей с горожанки. Молодая мать троих детей нанесла побои врачу-педиатру, пришедшему на вызов для осмотра ребёнка. Причиной конфликта, переросшего из словесной перепалки в драку, стало отсутствие у доктора бахил.
Должница была ознакомлена с постановлением о возбуждении производства. Пристав разъяснил ей последствия неуплаты в срок: применение мер принудительного взыскания, включая арест имущества. Чтобы избежать таких мер, женщина добровольно внесла средства на депозитный счёт отделения, после чего они были перечислены пострадавшей.
Напомним, что в посёлке Усть-Ордынский 45-летняя женщина оказалась в трудной жизненной ситуации из-за череды неурядиц. С решением некоторых вопросов помогли приставы. Историю женщины рассказали в пресс-службе регионального ГУФССП России. Жительница посёлка сначала осталась без жилья, после чего её лишили родительских прав.