В Иркутске мать троих детей избила педиатра за отсутствие бахил

Должница была ознакомлена с постановлением о возбуждении производства. Пристав разъяснил ей последствия неуплаты в срок: применение мер принудительного взыскания, включая арест имущества. Чтобы избежать таких мер, женщина добровольно внесла средства на депозитный счёт отделения, после чего они были перечислены пострадавшей.