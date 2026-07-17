Гусев: беспилотник сбили над Воронежем в ночь на 17 июля

Беспилотник был сбит над Воронежем в ночь на пятницу, 17 июля, сообщил губернатор Александр Гусев.
Предварительно, никто не пострадал, разрушений нет.
На момент публикации, режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории области.
Как уточняет МО РФ, всего за минувшую ночь дежурные средства ПВО ликвидировали 243 украинских БПЛА самолетного типа над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской и Тульской областями, а также над Краснодарским краем, Ставропольским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
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