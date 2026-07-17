Гусев: беспилотник сбили над Воронежем в ночь на 17 июля

Как уточняет МО РФ, всего за минувшую ночь дежурные средства ПВО ликвидировали 243 украинских БПЛА самолетного типа над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской и Тульской областями, а также над Краснодарским краем, Ставропольским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.