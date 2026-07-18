Пожар в Норвегии уничтожил более 100 жилых домов под Осло

Более 100 жилых домов сгорели в норвежском населенном пункте Драммен в 40 км от Осло, два человека госпитализированы с отравлением продуктами горения, сообщила полиция королевства. Пожар вспыхнул 17 июля в одном из домов по неустановленным причинам, охватил постройки полностью и перекинулся на соседние. Пламя сопровождалось взрывами. Несколько сотен местных жителей эвакуированы.
Вечером 17 июля распространение огня на новые постройки удалось остановить, однако утром 18 июля пожар по-прежнему не локализован. Огонь продолжает уничтожать лесопосадки в районе населенного пункта.
В тушении задействована авиатехника, сбрасывающая воду на горящие участки. В полиции уточнили, что среди пострадавших — один местный житель, один сотрудник служб спасения, один пожарный с легкими травмами и восемь полицейских, вдохнувших продукты горения во время эвакуации.
Причины возгорания устанавливаются. Спасатели не исключают, что пожар мог быть спровоцирован аномальной жарой, установившейся в регионе в последние дни.
Метеорологи прогнозируют дожди в Драммене 18 июля, что может помочь экстренным службам справиться с огнем. Однако пока осадков в районе не зафиксировано.
На прошлой неделе в Норвегии объявили желтый уровень опасности из-за жары в южных регионах страны. Также в конце июня в Швеции и Финляндии фиксировали лесные пожары, вызванные засушливой погодой, с которыми боролись несколько дней.
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