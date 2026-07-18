Пожар в Норвегии уничтожил более 100 жилых домов под Осло

Более 100 жилых домов сгорели в норвежском населенном пункте Драммен в 40 км от Осло, два человека госпитализированы с отравлением продуктами горения, сообщила полиция королевства. Пожар вспыхнул 17 июля в одном из домов по неустановленным причинам, охватил постройки полностью и перекинулся на соседние. Пламя сопровождалось взрывами. Несколько сотен местных жителей эвакуированы.