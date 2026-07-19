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Пожар на нефтебазе в подмосковном Ногинске потушили после удара ВСУ

Пожар на нефтебазе в подмосковном Ногинске, который начался после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), потушили. Богородский городской округ постепенно возвращается к привычному ритму. Об это в воскресенье, 19 июля, сообщил глава муниципалитета Денис Семенов.

Пожар на нефтебазе в подмосковном Ногинске, который начался после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), потушили. Богородский городской округ постепенно возвращается к привычному ритму. Об это в воскресенье, 19 июля, сообщил глава муниципалитета Денис Семенов.

— Благодарю экстренные службы за оперативную и слаженную работу! Сейчас Богородский округ постепенно возвращается к привычному ритму. Совсем скоро все дороги будут открыты. Просьба к водителям и пассажирам учитывать текущую обстановку, — написал Семенов в своем Telegram-канале.

Ночью 18 июля украинские дроны ударили по Московской области. Под атаку попали нефтебаза в Ногинске и логистический центр Wildberries в Электростали. Кроме того, ВСУ ударили по складу маркетплейса в тамбовском Котовске, где погибли семь человек, работавших в ночную смену.

Глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким сообщила, что семьи работников Wildberries, погибших при ударе ВСУ, получат от компании два миллиона рублей, пострадавшие в тяжелом состоянии — один миллион рублей.

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