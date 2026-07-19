В заливе Славянка в Приморье разлилось мазутное пятно

В разгар пляжного сезона в популярном заливе Славянка в Приморье произошла экологический инцидент: 18 июля у причала морского перегрузочного терминала на иностранном судне случился выброс льяльных вод прямо в акваторию. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".