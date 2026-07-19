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В заливе Славянка в Приморье разлилось мазутное пятно

Транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль.

Источник: Комсомольская правда

В разгар пляжного сезона в популярном заливе Славянка в Приморье произошла экологический инцидент: 18 июля у причала морского перегрузочного терминала на иностранном судне случился выброс льяльных вод прямо в акваторию. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

В результате по воде растеклось мазутное пятно, которое, по словам очевидцев, уже добралось и до части берега.

На место ЧП оперативно выехали специалисты, которые начали ликвидацию разлива нефтепродуктов. Транспортная прокуратура уже взяла дело под свой особый контроль до завершения работ.