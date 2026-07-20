Черви в постель, скорая по расписанию: Россиян массово госпитализируют из пятизвёздочного отеля в Анталье

Одна из отдыхающих рассказала, что у её мужа и ребёнка началась рвота, которая продолжалась всю ночь, а к полудню мальчик не мог встать на ноги. Врачи диагностировали бактериальную инфекцию. По словам женщины, постояльцев увозят в больницу уже в девятый раз.