Число пострадавших при ударе дрона ВСУ по автобусу в Шебекино выросло до 27

«В результате атаки беспилотника пострадавших на сегодня 27 человек», — поделилась чиновник.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Напомним, в Белгородской области продолжаются атаки дронов, в результате которых пострадали ещё семь человек: трое мужчин с акубаротравмами получили помощь в больнице № 2, женщина госпитализирована после удара по социальному объекту, а в селе Беломестное двое пострадавших обратились к врачам. В Дубовом погиб мужчина, четверо ранены, один в крайне тяжёлом состоянии. Атаки ВСУ на регион не прекращаются.
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