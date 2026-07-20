Число пострадавших при ударе дрона ВСУ по автобусу в Шебекино выросло до 27

Напомним, в Белгородской области продолжаются атаки дронов, в результате которых пострадали ещё семь человек: трое мужчин с акубаротравмами получили помощь в больнице № 2, женщина госпитализирована после удара по социальному объекту, а в селе Беломестное двое пострадавших обратились к врачам. В Дубовом погиб мужчина, четверо ранены, один в крайне тяжёлом состоянии. Атаки ВСУ на регион не прекращаются.