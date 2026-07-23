В Ирландии на месте бывшего приюта найдены останки почти 100 младенцев

Как сообщила в 2014 году историк Кэтрин Корлесс, с 1925 по 1961 годы в канализационной системе приюта в городе Туам было погребено 796 младенцев. В 2017 году специальная комиссия обнаружила значительное количество детских останков в подземных резервуарах, расположенных в саду рядом с приютом. С тех пор на этой территории проводятся поэтапные археологические раскопки.