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В Ирландии на месте бывшего приюта найдены останки почти 100 младенцев

В Ирландии на территории, где ранее располагался католический приют, нашли останки примерно сотни младенцев.

Источник: Аргументы и факты

В графстве Голуэй в Ирландии на территории, где ранее располагался католический детский приют, обнаружили останки примерно сотни младенцев. О факте находки сообщили специалисты, занимающиеся расследованием данного происшествия.

Как сообщила в 2014 году историк Кэтрин Корлесс, с 1925 по 1961 годы в канализационной системе приюта в городе Туам было погребено 796 младенцев. В 2017 году специальная комиссия обнаружила значительное количество детских останков в подземных резервуарах, расположенных в саду рядом с приютом. С тех пор на этой территории проводятся поэтапные археологические раскопки.

Согласно отчету, под одной из палаток были найдены останки 77 младенцев, а под другой — 22 младенца.

Раскопки продолжались в течение года, начиная с июля 2025 года. На поверхности не было никаких признаков, указывающих на наличие захоронения.

Случай вызвал широкий общественный резонанс и стал предметом тщательного расследования.

Ранее сообщалось, что в США установили личность женщины, чьи останки были найдены в неглубокой могиле в горах еще в 1981 году. Ею оказалась пропавшая женщина-миллионер Тельма Гастон.

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