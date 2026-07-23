В Ирландии на месте бывшего приюта найдены останки почти 100 младенцев

В графстве Голуэй в Ирландии на территории, где ранее располагался католический детский приют, обнаружили останки примерно сотни младенцев. О факте находки сообщили специалисты, занимающиеся расследованием данного происшествия.
Как сообщила в 2014 году историк Кэтрин Корлесс, с 1925 по 1961 годы в канализационной системе приюта в городе Туам было погребено 796 младенцев. В 2017 году специальная комиссия обнаружила значительное количество детских останков в подземных резервуарах, расположенных в саду рядом с приютом. С тех пор на этой территории проводятся поэтапные археологические раскопки.
Согласно отчету, под одной из палаток были найдены останки 77 младенцев, а под другой — 22 младенца.
Раскопки продолжались в течение года, начиная с июля 2025 года. На поверхности не было никаких признаков, указывающих на наличие захоронения.
Случай вызвал широкий общественный резонанс и стал предметом тщательного расследования.
Ранее сообщалось, что в США установили личность женщины, чьи останки были найдены в неглубокой могиле в горах еще в 1981 году. Ею оказалась пропавшая женщина-миллионер Тельма Гастон.