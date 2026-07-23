Шапка помогла раскрыть убийство 29-летней давности под Волгоградом

Как сообщили в следственном управлении СК России по Волгоградской области, ночью на мужчин совершили разбойное нападение трое злоумышленников. Угрожая оружием, они потребовали деньги. В ходе конфликта нападавшие применили охотничье ружье, в результате чего один из потерпевших получил смертельное ранение, а преступники скрылись.