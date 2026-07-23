Шапка помогла раскрыть убийство 29-летней давности под Волгоградом

В Урюпинском районе Волгоградской области следователи задержали мужчину, подозреваемого в убийстве, совершенном 29 лет назад.
В августе 1997 года трое предпринимателей на грузовике направлялись в Астраханскую область, но из-за поломки остановились на ночлег на трассе в волгоградском регионе.
Как сообщили в следственном управлении СК России по Волгоградской области, ночью на мужчин совершили разбойное нападение трое злоумышленников. Угрожая оружием, они потребовали деньги. В ходе конфликта нападавшие применили охотничье ружье, в результате чего один из потерпевших получил смертельное ранение, а преступники скрылись.
Дело оставалось нераскрытым длительное время. Однако в текущем году криминалисты провели дополнительные исследования вещественных доказательств. Следствием установлено, что житель Саратовской области и двое знакомых изготовили самодельные маски и выехали на трассу ради наживы.
Скрываясь, один из них потерял шапку, зацепившуюся за дерево, что позволило спустя десятилетия установить его личность.
В настоящее время с участием задержанного проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления. Его действия квалифицированы по пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ как убийство, совершенное из корыстных побуждений.
Ранее сообщалось, как волгоградка долгое время получала пенсию по фиктивной инвалидности.