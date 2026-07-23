Во Владимире 46-летний вратарь умер во время матча

Во Владимире во время футбольного матча скоропостижно скончался вратарь команды «Союз инженеров» Алексей Майоров. Трагедия произошла прямо на поле, спортсмену стало резко плохо, и, несмотря на вызов бригады медиков, спасти его жизнь не удалось. Об этом сообщили во Владимирской городской федерации футбола, пляжного футбола, мини-футбола и футзала.
Как уточняется, Алексею Майорову было 46 лет. Прибывшие на место врачи сделали всё возможное, но реанимировать игрока не смогли.
В федерации отметили, что погибший был для них не просто вратарем, а настоящим другом, надежным товарищем и старшим братом для многих коллег. Майоров считался одним из символов владимирского мини-футбола, его спортивный путь начался еще в 1990-х годах.
Прощание с Алексеем Майоровым пройдет 25 июля. Церемония состоится в храме Воскресения Христова.
Ранее футболист сборной ЮАР умер после возвращения с Чемпионата мира. Тело спортсмена было обнаружено в одном из домов в районе Схотсеклуф в пригороде Кейптауне, однако причина смерти не разглашалась.