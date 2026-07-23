РЕН ТВ: Тело женщины с пакетом на голове нашли в квартире в Зеленограде

Другой мужчина убил отца во время ссоры. Расчленив его тело, он сложил останки в сумки и вывез во Владимирскую область, где сжег в лесополосе. Силовики задержали подозреваемого и возбудили уголовное дело. Во время допроса обвиняемый подробно рассказал, как убил отца.