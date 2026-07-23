РЕН ТВ: Тело женщины с пакетом на голове нашли в квартире в Зеленограде

Мертвую женщину с пакетом на голове нашли в квартире в Зеленограде. Предварительно, ей было 55 лет. Подробности случившегося уточняются. Об этом в четверг, 23 июля, сообщил Telegram-канал РЕН ТВ.
Ранее мужчина убил, а затем расчленил сестру в квартире дома на Знаменской улице в Москве. Суд арестовал обвиняемого. Ему предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу на вменяемость. Какой срок грозит мужчине за убийство сестры — в материале «Вечерней Москвы».
Другой мужчина убил отца во время ссоры. Расчленив его тело, он сложил останки в сумки и вывез во Владимирскую область, где сжег в лесополосе. Силовики задержали подозреваемого и возбудили уголовное дело. Во время допроса обвиняемый подробно рассказал, как убил отца.