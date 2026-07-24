Пёс выдал неплательщика алиментов, который спрятался от приставов в диване

В Нижегородской области сотрудники управления ФССП задержали 56-летнего мужчину, который уклонялся от уплаты алиментов, мужчина спрятался от судебных приставов в раскладном диване, но его выдала собака.
Инцидент случился в Нижнем Новгороде. Задолженность неплательщика алиментов составляла более 220 тысяч рублей. Мужчина был объявлен в розыск.
В ходе осмотра квартиры мужчины приставы обратили внимание на собаку, которая «нервно крутилась» возле дивана.
«Внутри этого предмета мебели и был обнаружен скрывавшийся гражданин, который никак не хотел покидать своё убежище и всеми силами цеплялся за конструкцию», — рассказали в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области.
Задержанного доставили в отделение ФССП. Приставы отметили, что если задолженность так и не будет погашена, мужчине может грозить до одного года лишения свободы.
Напомним, по данным Федеральной службы судебных приставов, многодетная жительница Белокатайского района Башкортостана, задолжавшая детям около 500 тысяч рублей по алиментам, попыталась скрыться от правоохранителей, спрятавшись в морозилке.