За сутки в Белгородской области при атаках ВСУ ранены 36 человек

Территория Белгородской области за минувшие сутки подверглась 158 атакам со стороны Вооруженных сил Украины. В результате обстрелов и ударов беспилотников в пяти муниципалитетах региона ранения различной степени тяжести получили 36 мирных жителей, сообщил врио губернатора области Александр Шуваев.
По данным главы региона, 13 пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения, состояние троих из них оценивается врачами как тяжелое. Пострадали жители Белгорода, а также Белгородского, Краснояружского, Ракитянского и Шебекинского округов.
В общей сложности под огнем противника оказались 12 муниципальных образований региона. ВСУ совершили 13 артиллерийских, авиационных обстрелов и ударов из реактивных систем залпового огня, а также 10 раз сбрасывали взрывные устройства с беспилотных летательных аппаратов. Подразделения ПВО и мобильные огневые группы за сутки сбили и подавили в небе над областью 161 украинский БПЛА.