За сутки в Белгородской области при атаках ВСУ ранены 36 человек

В общей сложности под огнем противника оказались 12 муниципальных образований региона. ВСУ совершили 13 артиллерийских, авиационных обстрелов и ударов из реактивных систем залпового огня, а также 10 раз сбрасывали взрывные устройства с беспилотных летательных аппаратов. Подразделения ПВО и мобильные огневые группы за сутки сбили и подавили в небе над областью 161 украинский БПЛА.