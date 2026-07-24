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За сутки в Белгородской области при атаках ВСУ ранены 36 человек

За минувшие сутки Белгородская область подверглась 158 атакам со стороны ВСУ. Врио губернатора Александр Шуваев сообщил о 36 раненых мирных жителях, 13 из которых госпитализированы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Территория Белгородской области за минувшие сутки подверглась 158 атакам со стороны Вооруженных сил Украины. В результате обстрелов и ударов беспилотников в пяти муниципалитетах региона ранения различной степени тяжести получили 36 мирных жителей, сообщил врио губернатора области Александр Шуваев.

По данным главы региона, 13 пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения, состояние троих из них оценивается врачами как тяжелое. Пострадали жители Белгорода, а также Белгородского, Краснояружского, Ракитянского и Шебекинского округов.

В общей сложности под огнем противника оказались 12 муниципальных образований региона. ВСУ совершили 13 артиллерийских, авиационных обстрелов и ударов из реактивных систем залпового огня, а также 10 раз сбрасывали взрывные устройства с беспилотных летательных аппаратов. Подразделения ПВО и мобильные огневые группы за сутки сбили и подавили в небе над областью 161 украинский БПЛА.

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