Катер полиции врезался в Вестминстерский мост в Лондоне, пятеро пострадали

Ранее в американском штате Миссури водитель пытался скрыться от полиции, бросил автомобиль и спрыгнул с моста прямо в реку. Это событие случилось рядом с городом Брэнсон. Мужчина выжил, несмотря на серьёзную высоту падения. Стражи порядка нашли его в воде и попытались надеть наручники. Преступник оказал активное сопротивление. Он ударил головой нескольких полицейских.