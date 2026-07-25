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Суд возобновил производство по делу блогера Лерчек

Судебное производство по делу блогера Лерчек возобновили.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Судебное производство по делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) возобновлено, заседание назначено на 30 июля, следует из данных Гагаринского районного суда Москвы, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В пятницу адвокат Чекалиной Константин Третьяков заявлял РИА Новости, что защиту блогера не уведомляли о намерении гособвинения ходатайствовать о возобновлении судебного процесса по уголовному делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ.

Согласно материалам на сайте Гагаринского суда по делу Чекалиной, в пятницу были подписаны постановления о возобновлении производства и о назначении судебного заседания на 30 июля.

«Текущее состояние…. Назначено судебное заседание на 30.07.2026 16.00», — говорится в картотеке суда.

В феврале Лерчек родила четвертого ребенка, на следующий день после выписки из роддома ее доставили в онкологическую реанимацию и обнаружили рак желудка четвертой стадии. В марте суд выделил дело о выводе денег за рубеж в отношении нее в отдельное производство и приостановил до выздоровления, а домашний арест заменил на запрет определенных действий.

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