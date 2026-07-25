Жительница Магнитогорска отдала мошенникам накопленные за 10 лет 5,3 млн

В Правобережный отдел полиции обратилась 71-летняя жительница Магнитогорска. Как сообщает пресс-служба регионального полицейского главка, схема обмана её началась со звонка от незнакомца, представившегося «сотрудником ведомства». Мошенник сообщил, якобы от имени женщины по доверенности оформлен кредит на сумму 7 миллионов рублей под залог квартиры. Для убедительности аферист добавил, что злоумышленник якобы уже задержан и сознался, что перевел полученные средства на спонсирование недружественного государства.