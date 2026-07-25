Жительница Магнитогорска отдала мошенникам накопленные за 10 лет 5,3 млн

В Правобережный отдел полиции обратилась 71-летняя жительница Магнитогорска. Как сообщает пресс-служба регионального полицейского главка, схема обмана её началась со звонка от незнакомца, представившегося «сотрудником ведомства». Мошенник сообщил, якобы от имени женщины по доверенности оформлен кредит на сумму 7 миллионов рублей под залог квартиры. Для убедительности аферист добавил, что злоумышленник якобы уже задержан и сознался, что перевел полученные средства на спонсирование недружественного государства.
«Находясь в состоянии стресса, магнитогорка проговорилась, что на протяжении десяти лет копила деньги, и сейчас у нее на счете находится более 5 миллионов рублей. Под предлогом “замены основного счета” и спасения накоплений звонивший убедил женщину срочно снять всю сумму», — сообщили в полиции региона.
Несколько дней пенсионерка частями снимала деньги в банке. Затем под диктовку злоумышленников она назвала курьеру заранее придуманное «кодовое слово» и передала пакет с наличными.
Спустя время злоумышленники вновь вышли на связь и потребовали найти еще 2 миллиона рублей якобы для окончательного гашения «долга». Только тогда пенсионерка решила поделиться ситуацией с родственниками и она поняла, что всё это время общалась с мошенниками. Возбуждено уголовное дело.