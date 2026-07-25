Российская ПВО сбила 1060 БПЛА ВСУ за сутки

«Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 1060 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
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