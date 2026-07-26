Пострадавшего россиянина эвакуируют на вертолете с гор Памира

Он пояснил, что Байера транспортируют на вертолете чартерным рейсом авиакомпании «Шохин Эйрлайнс», услуги которой входят в пакетный тур альпиниста. Транспортировка будет осуществляться с туристической базы «Поляна Москвина», которая располагается на высоте чуть более четырех тысяч метров. После эвакуации Байера доставят в районный центр Лахш, оттуда на автомобиле он отправится в Душанбе, а после вылетит в Россию.