Пострадавшего россиянина эвакуируют на вертолете с гор Памира

Он пояснил, что Байера транспортируют на вертолете чартерным рейсом авиакомпании «Шохин Эйрлайнс», услуги которой входят в пакетный тур альпиниста. Транспортировка будет осуществляться с туристической базы «Поляна Москвина», которая располагается на высоте чуть более четырех тысяч метров. После эвакуации Байера доставят в районный центр Лахш, оттуда на автомобиле он отправится в Душанбе, а после вылетит в Россию.
«На 27 июля у Игоря уже имеется билет в Москву», — заявил РИА Новости Камолзода.
Собеседник агентства также отметил, что состояние пострадавшего в настоящее время оценивается как стабильное, от госпитализации он отказался.
Игорь Байер получил травмы головы и ноги во время спуска с перевала Турамыс-1, расположенного на высоте 5270 метров в горах Памира. Информация о происшествии поступила в спасательное ведомство 18 июля. Все это время пострадавший находился в альпинистском лагере «Поляна Москвина» на высоте 4200 метров.