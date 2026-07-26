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Пострадавшего россиянина эвакуируют на вертолете с гор Памира

ДУШАНБЕ, 26 июл — РИА Новости. Пострадавшего в горах Памира российского туриста Игоря Байера эвакуируют на вертолете с базы альпинистов, 27 июля он уже отправится в Москву, сообщил РИА Новости начальник управления кризисными ситуациями комитета ЧС Таджикистана Джамшед Камолзода.

Источник: © РИА Новости

Он пояснил, что Байера транспортируют на вертолете чартерным рейсом авиакомпании «Шохин Эйрлайнс», услуги которой входят в пакетный тур альпиниста. Транспортировка будет осуществляться с туристической базы «Поляна Москвина», которая располагается на высоте чуть более четырех тысяч метров. После эвакуации Байера доставят в районный центр Лахш, оттуда на автомобиле он отправится в Душанбе, а после вылетит в Россию.

«На 27 июля у Игоря уже имеется билет в Москву», — заявил РИА Новости Камолзода.

Собеседник агентства также отметил, что состояние пострадавшего в настоящее время оценивается как стабильное, от госпитализации он отказался.

Игорь Байер получил травмы головы и ноги во время спуска с перевала Турамыс-1, расположенного на высоте 5270 метров в горах Памира. Информация о происшествии поступила в спасательное ведомство 18 июля. Все это время пострадавший находился в альпинистском лагере «Поляна Москвина» на высоте 4200 метров.