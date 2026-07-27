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18-летний казахстанец прыгнул в воду и сломал шею

В Восточно-Казахстанской области 18-летний парень нырнул в мелководье и сломал шею. Ему провели операцию, восстановив чувствительность в руках и ногах, передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальной странице Восточно-Казахстанского областного специализированного медицинского центра в соцсетях, 21 июля 2026 года к ним в приемное отделение был доставлен 18-летний пациент с тяжелой травмой позвоночника.

«Травму молодой человек получил, нырнув в мелководье. При ударе головой о дно произошел оскольчатый перелом шейного отдела позвоночника на уровне C7», — рассказали в медучреждении.

После необходимой предоперационной подготовки уже на следующий день пациенту была выполнена операция. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи операция прошла успешно. На сегодняшний день пациент чувствует себя значительно лучше, у него восстановилась чувствительность в руках и ногах.

Врачи добавили, что один неосторожный прыжок может привести к инвалидности или стоить жизни.

В этот раз медикам удалось помочь пациенту, но последствия могли быть гораздо тяжелее.