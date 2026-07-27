18-летний казахстанец прыгнул в воду и сломал шею

После необходимой предоперационной подготовки уже на следующий день пациенту была выполнена операция. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи операция прошла успешно. На сегодняшний день пациент чувствует себя значительно лучше, у него восстановилась чувствительность в руках и ногах.