Как в Красноярском крае ловят мигрантов? Смотрим фото с рейдов МВД

За семь месяцев 2026 года судебные приставы Красноярского края выдворили из страны 570 иностранных граждан, незаконно находившихся на территории региона. Среди депортированных — выходцы из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Китая. В Красноярском крае миграционные рейды стали частой практикой. Заглянуть за кулисы облавы на нелегальных мигрантов помогают отчеты силовиков и репортажи с мест. Вот как проходят такие операции.