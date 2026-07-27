Как в Красноярском крае ловят мигрантов? Смотрим фото с рейдов МВД

За семь месяцев 2026 года судебные приставы Красноярского края выдворили из страны 570 иностранных граждан, незаконно находившихся на территории региона. Среди депортированных — выходцы из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Китая. В Красноярском крае миграционные рейды стали частой практикой. Заглянуть за кулисы облавы на нелегальных мигрантов помогают отчеты силовиков и репортажи с мест. Вот как проходят такие операции.
Самая масштабная проверка прошла с 1 по 10 июня в рамках федеральной операции «Нелегал-2026». За десять дней правоохранители выявили 548 нарушений миграционного законодательства. Тогда 117 нелегалов подлежали выдворению, 199 иностранцам запретили въезд в страну, а 93 нарушителям сократили сроки временного пребывания. Работодатели заплатили штрафов на сумму более 2,5 млн рублей.
В конце июня приставы подвели промежуточные итоги первого этапа той же операции. Тогда за пределы России принудительно выдворили еще 155 иностранных граждан.
С 14 по 16 июля полиция провела трехдневный рейд, в ходе которого выявила 179 нарушений. Тогда 42 мигранта попали под выдворение, 19 получили запрет на въезд, 38 сократили сроки пребывания. Общая сумма штрафов для работодателей превысила 1,7 млн рублей.
В июне также прошли локальные проверки. В Советском районе Красноярска на оптовом складе и стройплощадке выявили 15 нарушений, двоих иностранцев выдворили. В Ермаковском районе за четыре дня рейда пресекли 262 нарушения, выдворению подлежали 47 мигрантов.
20 июля в Ленинском районе прошел рейд «Мигрант» — на стройках и фермерских хозяйствах проверили 60 иностранцев. В отдел полиции доставили 37 человек, четверых поместили в центр временного содержания. Выявлены факты фиктивной регистрации.
Кроме того, с 2026 года в Красноярском крае действует запрет на привлечение мигрантов по патентам в 17 сферах, включая такси, общепит, парикмахерские, розничную торговлю алкоголем и табаком, распиловку древесины и другие виды деятельности.