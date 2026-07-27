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Женщины подрались на казахстанской границе

Драка женщин на границе в Жамбылской области завершилась уголовным делом. Одной из участниц назначили 100 часов общественных работ, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Жамбылской области, Жамбылский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении женщины по факту нанесения побоев из хулиганских побуждений (п. 5 ч.2 ст.109−1 УК).

Судом установлено, что в мае 2026 года подсудимая, возвращаясь с семьей из Кыргызской Республики через пункт пропуска «Айша биби», попыталась пройти государственную границу вне очереди. После сделанного замечания между ней и одной из ожидавших своей очереди женщин возник словесный конфликт.

После прохождения границы потерпевшая начала снимать происходящее на телефон. Когда она оттолкнула телефон сына подсудимой, последняя подбежала к потерпевшей и нанесла удар ладонью по лицу. Конфликт был прекращен очевидцами.

Вина доказана показаниями сторон, заключением экспертизы и видеозаписями.

Прокурор просил назначить 100 часов общественных работ.

Подсудимая признала вину, раскаялась и попросила прощения у потерпевшей.

Потерпевшая утверждала, что ей были нанесены многочисленные удары и причинены более серьезные телесные повреждения. Однако эти доводы не нашли подтверждения. Согласно заключению эксперта, полученные повреждения не повлекли причинения вреда здоровью.

Суд признал в качестве смягчающих обстоятельств признание вины, раскаяние, наличие 5 несовершеннолетних детей, отсутствие судимости и отягчающих обстоятельств.

Приговором суда женщина признана виновной по п.5 ч.2 ст.109−1 УК, ей назначено наказание в виде 100 часов общественных работ. Также в пользу потерпевшей взыскано 300 тысяч тенге в качестве компенсации морального вреда.

Приговор вступил в законную силу.