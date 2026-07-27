Женщины подрались на казахстанской границе

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Жамбылской области, Жамбылский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении женщины по факту нанесения побоев из хулиганских побуждений (п. 5 ч.2 ст.109−1 УК).
Судом установлено, что в мае 2026 года подсудимая, возвращаясь с семьей из Кыргызской Республики через пункт пропуска «Айша биби», попыталась пройти государственную границу вне очереди. После сделанного замечания между ней и одной из ожидавших своей очереди женщин возник словесный конфликт.
После прохождения границы потерпевшая начала снимать происходящее на телефон. Когда она оттолкнула телефон сына подсудимой, последняя подбежала к потерпевшей и нанесла удар ладонью по лицу. Конфликт был прекращен очевидцами.
Вина доказана показаниями сторон, заключением экспертизы и видеозаписями.
Прокурор просил назначить 100 часов общественных работ.
Подсудимая признала вину, раскаялась и попросила прощения у потерпевшей.
Потерпевшая утверждала, что ей были нанесены многочисленные удары и причинены более серьезные телесные повреждения. Однако эти доводы не нашли подтверждения. Согласно заключению эксперта, полученные повреждения не повлекли причинения вреда здоровью.
Суд признал в качестве смягчающих обстоятельств признание вины, раскаяние, наличие 5 несовершеннолетних детей, отсутствие судимости и отягчающих обстоятельств.
Приговором суда женщина признана виновной по п.5 ч.2 ст.109−1 УК, ей назначено наказание в виде 100 часов общественных работ. Также в пользу потерпевшей взыскано 300 тысяч тенге в качестве компенсации морального вреда.
Приговор вступил в законную силу.