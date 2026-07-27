Женщины подрались на казахстанской границе

Судом установлено, что в мае 2026 года подсудимая, возвращаясь с семьей из Кыргызской Республики через пункт пропуска «Айша биби», попыталась пройти государственную границу вне очереди. После сделанного замечания между ней и одной из ожидавших своей очереди женщин возник словесный конфликт.