В Мексике девять человек погибло в ДТП с автобусом

В мексиканском штате Халиско автобус с пассажирами съехал с дороги и перевернулся. По данным местных властей, в результате аварии погибли не менее девяти человек, еще несколько десятков получили травмы.
На место происшествия прибыли экстренные службы. Пострадавших доставили в ближайшие больницы, а часть пассажиров была деблокирована спасателями. Причины ДТП устанавливаются, рассматриваются различные версии, включая техническую неисправность и ошибку водителя.
Полиция и прокуратура начали расследование обстоятельств аварии. Власти также проверяют соблюдение перевозчиком требований безопасности и техническое состояние автобуса.
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