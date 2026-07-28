Оторвало пальцы: костанайцу выплатят миллионы тенге

Кроме того, с ответчика взыскана компенсация морального вреда в размере 3 млн тенге. В удовлетворении требования о взыскании утраченного заработка отказано как заявленного преждевременно, поскольку в установленном законом порядке не проведено расследование несчастного случая на производстве и отсутствует акт, необходимый для определения степени утраты профессиональной трудоспособности.