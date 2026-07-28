Оторвало пальцы: костанайцу выплатят миллионы тенге

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Костанайской области, Костанайским городским судом рассмотрено гражданское дело по иску мужчины к ТОО о признании факта осуществления трудовых отношений, взыскании компенсации морального вреда и утраченного заработка.
Судом установлено, что истец с февраля 2026 года фактически выполнял трудовые обязанности мельника на производственном объекте ответчика без оформления трудового договора.
30 марта 2026 года при исполнении трудовых обязанностей он получил тяжелую производственную травму — травматическую ампутацию нескольких пальцев левой кисти.
В ходе судебного разбирательства факт трудовых отношений подтвержден совокупностью исследованных доказательств, в том числе показаниями свидетелей, нотариально удостоверенной перепиской в мессенджере, сведениями о перечислении денежных средств, информацией операторов сотовой связи о местонахождении истца в рабочее время, а также данными департамента государственных доходов, свидетельствующими о фактическом осуществлении ответчиком производственной деятельности.
Оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу, что истец был фактически допущен к работе с ведома работодателя, в связи с чем между сторонами возникли трудовые отношения.
Решением суда установлен факт осуществления истцом трудовых отношений с ТОО в должности мельника в период с 1 февраля по 31 марта 2026 года.
Кроме того, с ответчика взыскана компенсация морального вреда в размере 3 млн тенге. В удовлетворении требования о взыскании утраченного заработка отказано как заявленного преждевременно, поскольку в установленном законом порядке не проведено расследование несчастного случая на производстве и отсутствует акт, необходимый для определения степени утраты профессиональной трудоспособности.
Решение суда не вступило в законную силу.