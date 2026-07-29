Врачи спасли мужчину, в анус которого заполз угорь

Хирурги в Бангладеш извлекли из кишечника 55-летнего мужчины живого угря длиной 65 сантиметров. Рыба попала в организм через анус и пробила стенку сигмовидной кишки. Этот случай описан в International Journal of Surgery Case Reports.
Пациент поступил в клинику в тяжелом состоянии с выраженным болевым синдромом. По его словам, инцидент случился во время ловли рыбы: угорь якобы порвал одежду, заполз в задний проход и достиг прямой кишки. Движения рыбы внутри тела спровоцировали разрыв кишечной стенки. Снимок рентгена показал перфорацию сигмовидной кишки с отверстием около 5 см в диаметре.
Медики провели неотложное хирургическое вмешательство. Во время операции рыба оставалась живой и продолжала извиваться. После извлечения угря врачи наложили колостому, чтобы дать кишечнику время на заживление. Несмотря на тяжесть травмы, пациент быстро восстанавливался — через четверо суток после вмешательства его выписали из стационара в удовлетворительном состоянии.
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