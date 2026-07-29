Врачи спасли мужчину, в анус которого заполз угорь

Медики провели неотложное хирургическое вмешательство. Во время операции рыба оставалась живой и продолжала извиваться. После извлечения угря врачи наложили колостому, чтобы дать кишечнику время на заживление. Несмотря на тяжесть травмы, пациент быстро восстанавливался — через четверо суток после вмешательства его выписали из стационара в удовлетворительном состоянии.