Бабушка и четверо внуков спали: в Челябинской области ночью рухнула крыша дома

Мужчина разбил окно, забрался в дом и помог вылезти всем пострадавшим, которые были в доме: хозяйка 63-х лет и ее четыре внучки: девочки 11-ти, 9-ти (двойняшки) и 3-х лет. С ссадинами детей и пенсионерку отправили в больницу.