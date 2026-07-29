В Шанхае появилась банда совратителей россиянок

Журналисты пообщались с пострадавшей, которая опознала на фотографиях из чата мужчину, с которым ранее ходила на свидание. По её словам, он вёл себя манипулятивно и странно, что вызвало у неё страх. Девушка прервала общение, а позже осознала, что он, вероятно, был участником той самой злоумышленной группы.