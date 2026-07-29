УФСБ: 19-летнему калининградцу грозит до 20 лет за терроризм

«Предварительно установлено, что в июле 2026 года обвиняемый осуществил съемку военного комиссариата и объектов транспортной инфраструктуры, после чего передал файлы представителю террористической организации. При этом ему было известно, что данные сведения будут использованы для подготовки теракта», — сообщили в пресс-службе ведомства.