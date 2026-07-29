УФСБ: 19-летнему калининградцу грозит до 20 лет за терроризм

Сотрудники УФСБ России по Калининградской области задержали 19-летнего калининградца, осуществлявшего видеосъёмку по заказу представителя террористической организации. Об этом сообщили в пресс-службе управления.
«УФСБ России по Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданина РФ 2006 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 205 УК России — “Террористический акт”», — говорится в сообщении.
Расследование уголовного дела контролирует областная прокуратура.
«Предварительно установлено, что в июле 2026 года обвиняемый осуществил съемку военного комиссариата и объектов транспортной инфраструктуры, после чего передал файлы представителю террористической организации. При этом ему было известно, что данные сведения будут использованы для подготовки теракта», — сообщили в пресс-службе ведомства.
За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по установлению всех обстоятельств, причин и условий, способствовавших совершению указанной противоправной деятельности.
Видео УФСБ по Калининградской области.