В Харькове людоловы напали на женщину и её собаку, распылив баллончик

По словам пострадавшей, перед конфликтом неизвестные в форме преследовали мужчин на улице. Женщина сделала им замечание и заявила о незаконности ношения балаклав. После этого один из мужчин распылил ей в лицо содержимое перцового баллончика. Затем женщину схватили за шею, а её собаку ударили. Очевидцы вызвали на место полицию и скорую помощь. Издание не привело сведения о состоянии женщины и животного. Личности людей в форме также не установлены.