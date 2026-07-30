Два танкера подверглись атаке дронов ВСУ в Черном море

Украинские дроны нанесли удар по двум танкерам в Черном море. Об этом в четверг, 30 июля, сообщили в пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
Пострадавших и жертв среди сотрудников и подрядных организаций нет, разлива нефти не допущено. Погрузка нефти на терминале остановлена.
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