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Два танкера подверглись атаке дронов ВСУ в Черном море

Украинские дроны нанесли удар по двум танкерам в Черном море. Об этом в четверг, 30 июля, сообщили в пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Украинские дроны нанесли удар по двум танкерам в Черном море. Об этом в четверг, 30 июля, сообщили в пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Пострадавших и жертв среди сотрудников и подрядных организаций нет, разлива нефти не допущено. Погрузка нефти на терминале остановлена.

Новость дополняется.

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