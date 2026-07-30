Нижегородский конно-спортивный клуб прокомментировал пожар в своей конюшне

Владельцы нижегородской конюшни, где произошел крупный пожар, поблагодарили неравнодушных людей за помощь. Об этом сообщили в соцсетях конно-спортивного клуба «Аллюр».
Напомним, что вчера, 29 июля, на улице Зеленхозовской в Нижнем Новгороде загорелась конюшня. Площадь пожара составила около 1,5 тысяч квадратных метров. К сожалению, в огне погибли три пони и три лошади, еще 69 лошадей были эвакуированы. Сейчас пожар полностью ликвидирован, причина возгорания пока неизвестна.
Конюшня принадлежит конно-спортивному клубу. По словам владельцев, во время пожара десятки людей помогали в спасении лошадей.
«Нет слов, чтобы выразить чувства благодарности всему нашему огромному конному сообществу! Спасибо за все возможные и даже невозможные брошенные силы на спасение и эвакуацию лошадей, за крышу над их головой. Вас было так много, что разрывалось сердце», — написали в публикации.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что водителя погрузчика наградили за помощь в тушении пожара в Нижнем Новгороде.