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У профессора хабаровского вуза мошенники украли 2,2 млн рублей

Аферисты обманули горожанина под видом получения посылки.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске мошенники украли 2,2 млн рублей у 64-летнего профессора вуза, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Аферисты позвонили горожанину и под видом получения посылки попросили назвать код из сообщения. После этого профессору звонили «сотрудники спецслужб», сказали, что его аккаунт на «Госуслугах» взломан, и преступники могут перевести его деньги.

Для «спасения» предложили отправить деньги к ним на «безопасный счет». Профессор снял со своего счета 1,9 млн рублей и отдал курьеру мошенников наличными, а затем перечислил им еще 300 тысяч рублей с кредитной карты.

— Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ), — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Напомним, 18-летний комсомольчанин забирал деньги у обманутых мошенниками пенсионерок.