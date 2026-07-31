Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура проверит отмену авиарейса Пермь — Махачкала 31 июля

Самолёт должен был вылететь из Перми в 12:30.

Транспорная прокуратура взяла на контроль отмену рейса Пермь — Махачкала в аэропорту Большое Савино. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации онлайн-табло аэропорта Перми, рейс А4−4018 должен был стартовать в 12:30, но был отменен.

«Сегодня, 31 июля 2026 года, в аэропорту Перми (Большое Савино) по решению авиаперевозчика был отменен регулярный рейс А4 4018 сообщением “Пермь — Махачкала” авиакомпании “Азимут”», — пояснили в Уральской транспортной прокуратуре.

В здании аэровокзала надзорное ведомство организовало работу мобильной приёмной.

«Всем обратившимся даны исчерпывающие разъяснения положений действующего законодательства, приняты письменные заявления», — сообщили в прокуратуре.

Надзорное ведомство организовало проверку исполнения законодательства о защите прав потребителей.

Ранее прокуратура проверила задержки авиарейсов в Перми.