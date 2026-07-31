Прокуратура проверит отмену авиарейса Пермь — Махачкала 31 июля

Транспорная прокуратура взяла на контроль отмену рейса Пермь — Махачкала в аэропорту Большое Савино. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно информации онлайн-табло аэропорта Перми, рейс А4−4018 должен был стартовать в 12:30, но был отменен.
«Сегодня, 31 июля 2026 года, в аэропорту Перми (Большое Савино) по решению авиаперевозчика был отменен регулярный рейс А4 4018 сообщением “Пермь — Махачкала” авиакомпании “Азимут”», — пояснили в Уральской транспортной прокуратуре.
В здании аэровокзала надзорное ведомство организовало работу мобильной приёмной.
«Всем обратившимся даны исчерпывающие разъяснения положений действующего законодательства, приняты письменные заявления», — сообщили в прокуратуре.
Надзорное ведомство организовало проверку исполнения законодательства о защите прав потребителей.
Ранее прокуратура проверила задержки авиарейсов в Перми.