Mash: Пожар площадью 10 квадратных метров потушили в храме Василия Блаженного

26 июля из торгово-развлекательного центра «Европолис» на проспекте Мира были экстренно эвакуированы все посетители и сотрудники магазина. По предварительной информации, причиной эвакуации стал локальный пожар. Посетитель набрал футболок в магазине «ХЦ» на втором этаже и отправился в примерочную, где устроил поджог, после этого началось сильное задымление. Он сбежал с места произошедшего.