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Mash: Пожар площадью 10 квадратных метров потушили в храме Василия Блаженного

Возгорание в храме Василия Блаженного потушили. Об этом в субботу, 1 августа, сообщил Telegram-канал Mash.

Возгорание в храме Василия Блаженного потушили. Об этом в субботу, 1 августа, сообщил Telegram-канал Mash.

Уточняется, что площадь пожара составила 10 квадратных метров.

— Пожарные уезжают с Красной площади, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что задымление произошло в храме Василия Блаженного на Красной площади. По словам очевидцев, к месту прибыли 10 пожарных машин.

26 июля из торгово-развлекательного центра «Европолис» на проспекте Мира были экстренно эвакуированы все посетители и сотрудники магазина. По предварительной информации, причиной эвакуации стал локальный пожар. Посетитель набрал футболок в магазине «ХЦ» на втором этаже и отправился в примерочную, где устроил поджог, после этого началось сильное задымление. Он сбежал с места произошедшего.