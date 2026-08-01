У побережья Омана неизвестные атаковали торговый танкер

По информации британского центра, неизвестные нанесли удар по судну примерно в 11 километрах к востоку от Лимы.
«Танкер был поражён снарядом, который повредил машинное отделение. Власти проводят расследование», — говорится в заявлении британского координационного центра.
По предварительным данным, никто не пострадал. Информации о загрязнении окружающей среды также не поступало. Компетентные органы выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее в египетском порту Дамиетта неизвестный беспилотник атаковал два танкера со сжиженным природным газом. Первый удар пришёлся по газовозу, который принадлежит США. После взрыва огонь перекинулся на второе судно.
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