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У побережья Омана неизвестные атаковали торговый танкер

Торговый танкер попал под атаку у побережья Омана. Инцидент произошёл примерно в 11 километрах к северо-востоку от берега. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

По информации британского центра, неизвестные нанесли удар по судну примерно в 11 километрах к востоку от Лимы.

«Танкер был поражён снарядом, который повредил машинное отделение. Власти проводят расследование», — говорится в заявлении британского координационного центра.

По предварительным данным, никто не пострадал. Информации о загрязнении окружающей среды также не поступало. Компетентные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в египетском порту Дамиетта неизвестный беспилотник атаковал два танкера со сжиженным природным газом. Первый удар пришёлся по газовозу, который принадлежит США. После взрыва огонь перекинулся на второе судно.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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